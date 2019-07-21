Сборная Свердловской области взяла серебро на Всероссийской спартакиаде инвалидов
Сегодня, 16:19СпортФото: Сайт главы республики Марий Эл
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19 июля в Йошкар-Оле завершилась III Всероссийская спартакиада инвалидов. По итогам общекомандных зачётов спортсмены из Свердловской области заняли второе место, сообщает ИА «Медиапоток».
Соревнования проходили в республике Марий Эл с 12 июля. В спартакиаде приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями из 65 регионов России, всего свыше двух тысяч участников.
Спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и ментальными особенностями соревновались в семи дисциплинах по пяти видам спорта: бочча, голбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, дзюдо и футбол. Всего было разыграно 574 комплекта наград, а также 20 командных кубков.
Победителем в общекомандном зачёте стала сборная из Москвы. Бронза у спортсменов из Челябинской области.
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