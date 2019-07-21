Сборная Свердловской области взяла серебро на Всероссийской спартакиаде инвалидов

Соревнования проходили в республике Марий Эл с 12 июля. В спартакиаде приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями из 65 регионов России, всего свыше двух тысяч участников.

Спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и ментальными особенностями соревновались в семи дисциплинах по пяти видам спорта: бочча, голбол, настольный теннис, легкая атлетика, плавание, дзюдо и футбол. Всего было разыграно 574 комплекта наград, а также 20 командных кубков.