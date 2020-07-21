Панарин поборется за приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ

Национальная хоккейная лига обнародовала список из трех претендентов на «Харт Трофи», награду, которую вручают самому ценному игроку регулярного чемпионата.

«Советский спорт» сообщает, что за почетный приз поборются россиянин Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и канадец Натан Маккиннон («Колорадо»).