Панарин поборется за приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ
Сегодня, 01:31СпортФото: pxhere.com
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Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» попал в список трех номинантов на «Харт Трофи».
Национальная хоккейная лига обнародовала список из трех претендентов на «Харт Трофи», награду, которую вручают самому ценному игроку регулярного чемпионата.
«Советский спорт» сообщает, что за почетный приз поборются россиянин Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»), немец Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и канадец Натан Маккиннон («Колорадо»).
В прошлом году другой российский нападающий Никита Кучеров («Тампа-Бэй») завоевал награду в статусе лучшего бомбардира регулярного чемпионата-2018/19.
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