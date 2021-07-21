Впервые в Екатеринбурге пройдет турнир по бейсболу

Организаторы пригласили команды из Москвы, Новосибирска, Ижевска и Сыктывкара. Соревноваться команды будут совместно по две. Мероприятия пройдут 24 и 25 июля на СК «Локомотив-Изумруд». Всего будет разыграно шесть матчей, сообщают на странице Бейсбольного клуба «Ural Foxes» «ВКонтакте».