Впервые в Екатеринбурге пройдет турнир по бейсболу

Впервые в Екатеринбурге пройдет турнир по бейсболу
Впервые в Екатеринбурге пройдет турнир по бейсболу
Сегодня, 18:54СпортФото: Бейсбольный Клуб "Ural Foxes" "ВКонтакте"
Впервые в истории Екатеринбурга будет разыгран «Кубок Железных Гор» по бейсболу.

Организаторы пригласили команды из Москвы, Новосибирска, Ижевска и Сыктывкара. Соревноваться команды будут совместно по две. Мероприятия пройдут 24 и 25 июля на СК «Локомотив-Изумруд». Всего будет разыграно шесть матчей, сообщают на странице Бейсбольного клуба «Ural Foxes» «ВКонтакте».

Турнир станет ежегодным, он посвящен памяти уроженца Нижнего Тагила японского бейсболиста Виктора Старухина.

Напомним, в конце июня на первенстве Свердловской области по легкой атлетике четыре юных тагильчанина завоевали пять золотых медалей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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