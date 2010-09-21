28 сентября «Спутник» отправляется в турне
21 сентября 2010, 16:19СпортОльга
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22 сентября во Дворце ледового спорта имени Сотникова состоятся очередные матчи Чемпионата ВХЛ – Открытого Всероссийского соревнования по хоккею с шайбой. Нижнетагильский «Спутник» встретится с орским «Южным Уралом». 24 сентября соперником тагильчан будет челябинский «Мечел». Начало матчей в 18.30.
С 28 сентября начнется выездное турне «Спутника». Тагильская командасыграет с курганским «Зауральем», тюменским «Рубином», тольяттинской«Ладой» и саратовским «Кристаллом».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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