Как стать инструктором по фитнесу за 10 дней?

Впервые и всего один раз! В Нижнем Тагиле проходит курс по специализации«Инструктор фитнес-направлений».Специалисты Урало-СибирскогоУниверситета фитнес-индустрии, профессионально работающие в фитнесе с1992 года, обучат желающих по специальностям «Инструктор групповыхпрограмм» и «Инструктор тренажерного зала».