Как стать инструктором по фитнесу за 10 дней?
Давно собираетесь заняться спортом? Или, может, давно хотели сменить профессию или приобрести новое хобби? Не хватает движения и активности? Теперь у всех тагильчан появилась возможность совместить приятное с полезным и приобрести дополнительную профессию инструктора по фитнесу всего за 10 занятий.
Впервые и всего один раз! В Нижнем Тагиле проходит курс по специализации«Инструктор фитнес-направлений».Специалисты Урало-СибирскогоУниверситета фитнес-индустрии, профессионально работающие в фитнесе с1992 года, обучат желающих по специальностям «Инструктор групповыхпрограмм» и «Инструктор тренажерного зала».
После окончания курсавыдается сертификат УСУФИ.
Лучшие учащиеся получат возможностьтрудоустройства в фитнес-клубе «Савад».
Обучение проводит Брызгалова Екатерина, сертифицированный специалистУрало-Сибирского Университета фитнес-ндустрии, победитель конкурса«Лучший инструктор»г. Нижний Тагил 2007 года, победительпрофессионального конкурса инструкторов групповых программ «Новые имена»г. Екатеринбург, мастер спорта по спортивным бальным танцам.
Начало обучения 2 октября.
Занятия будут проходить по выходным дням с10.00 до 17.00 в фитнес-клубе «Савад» (Тельмана, 2а) в течение 5 недель.
Стоимость курса 5500 рублей.
В стоимость входит авторское учебноепособие.
Кофе-брейки.
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам (3435) 33-24-81,89126173063 (Юлия), 89049859028 (Екатерина).
О других курсах УСУФИ выможете узнать по телефону университета в Екатеринбурге (343) 29-09-359.
Учитесь у профессионалов! Будьте профессионалами!