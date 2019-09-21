Хоккеист Никита Сошников после жизни в США: «В Тагиле ничего не меняется 20-25 лет»

Родившийся в Нижнем Тагиле 25-летний хоккеист рассказал о своих впечатлениях о России после жизни в США. Вернувшись в страну играть в «Салават Юлаев» нападающим, Сошников отметил, что в Уфе изменения заметны, а в Нижнем Тагиле — нет.

Уфа точно изменилась за это время. Пять лет я здесь не был. Открыли много разных мест, центр стал красивым, отели построили. Уфа развивается. Я сам родом из Тагила, вот там ничего не меняется 20-25 лет. Только набережную сделали, больше ничего нет.