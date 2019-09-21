Хоккеист Никита Сошников после жизни в США: «В Тагиле ничего не меняется 20-25 лет»
Сегодня, 20:05СпортФото: Страница Никиты Сошников ВКонтакте
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Вернувшийся после четырех лет игры в Америке хоккеист Никита Сошников заявил в интервью изданию ГорОбзор.Ру, что в Нижнем Тагиле за 20-25 лет ничего не изменилось.
Родившийся в Нижнем Тагиле 25-летний хоккеист рассказал о своих впечатлениях о России после жизни в США. Вернувшись в страну играть в «Салават Юлаев» нападающим, Сошников отметил, что в Уфе изменения заметны, а в Нижнем Тагиле — нет.
Уфа точно изменилась за это время. Пять лет я здесь не был. Открыли много разных мест, центр стал красивым, отели построили. Уфа развивается. Я сам родом из Тагила, вот там ничего не меняется 20-25 лет. Только набережную сделали, больше ничего нет.
Никита Сошников родился в Нижнем Тагиле в октябре 1993 года, является воспитанником спортивного клуба «Спутник». В 2015 году подписал контракт с «Торонто Мейпл Лифс» на 3 года, а в 2019 году стал игроком уфимского хоккейного клуба.
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