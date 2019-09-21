Министр спорта РФ и свердловский губернатор пробегут «Кросс Наций» в Екатеринбурге
Сегодня, 09:23СпортФото: Медиахолдинг 1Mi
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21 сентября в Екатеринбурге стартует забег «Кросс Наций». Отроют забег министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в департаменте информполитики региона.
Сюжеты: Екатеринбург
Министр и губернатор пробегут дистанцию в 2023 метра. В забеге также примут участие боксёры, которые сейчас приехали в уральскую столицу на чемпионат мира.
Вечером пройдет церемония закрытия спортивного события. Ожидается, что в кроссе примут участие около 45 тысяч человек.
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