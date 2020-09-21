Касаткина снялась с турнира в Риме, получив травму в матче против Азаренко

Касаткина снялась с турнира в Риме, получив травму в матче против Азаренко

Сегодня, 14:28СпортPhoto: pxhere.com
Российская теннисистка повредила голеностоп, погнавшись за мячом.

Дарья Касаткина повредила голеностоп в матче против Виктории Азаренко из Белоруссии. Из-за повреждения россиянка не смогла продолжить встречу, и ей пришлось сняться с турнира категории «Мастерс» в Риме. Об этом сообщает «Советский спорт».

Соперницы встретились в рамках 1/8 финала и не успели закончить первый сет, проведя на грунтовом корте 1 час и 14 минут. Счет был 6:6. Во время тай-брейка Касаткина потянулась за мячом после подачи Азаренко и упала, неудачно подвернув ногу.

После оказания первой помощи Дарья объявила о том, что не может продолжать матч.

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