Касаткина снялась с турнира в Риме, получив травму в матче против Азаренко

Российская теннисистка повредила голеностоп, погнавшись за мячом.

Дарья Касаткина повредила голеностоп в матче против Виктории Азаренко из Белоруссии. Из-за повреждения россиянка не смогла продолжить встречу, и ей пришлось сняться с турнира категории «Мастерс» в Риме. Об этом сообщает «Советский спорт». Соперницы встретились в рамках 1/8 финала и не успели закончить первый сет, проведя на грунтовом корте 1 час и 14 минут. Счет был 6:6. Во время тай-брейка Касаткина потянулась за мячом после подачи Азаренко и упала, неудачно подвернув ногу. После оказания первой помощи Дарья объявила о том, что не может продолжать матч.

