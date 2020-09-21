Касаткина снялась с турнира в Риме, получив травму в матче против Азаренко

Соперницы встретились в рамках 1/8 финала и не успели закончить первый сет, проведя на грунтовом корте 1 час и 14 минут. Счет был 6:6. Во время тай-брейка Касаткина потянулась за мячом после подачи Азаренко и упала, неудачно подвернув ногу.