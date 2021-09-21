Билялетдинов назвал «бодаловом» московское дерби ЦСКА – «Спартак»

«Результат в дерби мог качнуться в любую сторону - игра была более-менее равной, как мне показалось. Что касается динамики, то было скучновато, честно говоря. Может, они немножко боятся за свою турнирную ситуацию и поэтому не так рискованно вышли, не показали привычную для дерби скорость. Было просто бодалово», - приводит слова Динияра «Советский спорт».