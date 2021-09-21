Билялетдинов назвал «бодаловом» московское дерби ЦСКА – «Спартак»

Билялетдинов назвал «бодаловом» московское дерби ЦСКА – «Спартак»
Билялетдинов назвал «бодаловом» московское дерби ЦСКА – «Спартак»
Сегодня, 19:36СпортФото: pxhere.com
Экс-футболист отметил, что игра была скучновата.

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился мнением о московском дерби с ЦСКА (0:1) в рамках восьмого тура чемпионата России.

«Результат в дерби мог качнуться в любую сторону - игра была более-менее равной, как мне показалось. Что касается динамики, то было скучновато, честно говоря. Может, они немножко боятся за свою турнирную ситуацию и поэтому не так рискованно вышли, не показали привычную для дерби скорость. Было просто бодалово», - приводит слова Динияра «Советский спорт».

Единственный гол во встрече был забит в концовке второго тайма усилиями Антона Заболотного, точно пробившего по воротам голкипера красно-белых Александр Максименко на 81-й минуте.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» остался на девятой строчке (10 очков).

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