«Спутник» за своих болельщиков заплатит штраф
21 октября 2010, 18:56СпортАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Штраф в 50 тысяч рублей обязан в пятидневный срок заплатить спортивный клуб «Спутник» по решению Высшей хоккейной лиги.
Наказание вынесено после рапорта судьи Волошина, обслуживавшего матч «Спутник» - ХК ВМФ, который состоялся 14 октября. Концовка этой игры получилась очень напряженной: на лед с трибун полетели посторонние предметы. Руководство спортивного клуба «Спутник», тренерский штаб и игроки команды обращаются с просьбой соблюдать правила поведения в ледовом дворце. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе Спутника, по Регламенту ВХЛ за бросание предметов на площадку предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей