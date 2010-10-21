«Спутник» за своих болельщиков заплатит штраф

Наказание вынесено после рапорта судьи Волошина, обслуживавшего матч «Спутник» - ХК ВМФ, который состоялся 14 октября. Концовка этой игры получилась очень напряженной: на лед с трибун полетели посторонние предметы. Руководство спортивного клуба «Спутник», тренерский штаб и игроки команды обращаются с просьбой соблюдать правила поведения в ледовом дворце. Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» в пресс-службе Спутника, по Регламенту ВХЛ за бросание предметов на площадку предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей.