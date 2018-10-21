Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
180 спортсменов боролись за кубок Свердловской области по тхэквондо в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
240061b86e2524deca8dc79aabcfe3a1

180 спортсменов боролись за кубок Свердловской области по тхэквондо в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18:02СпортФото: tagilka.ru
Читайте
также
Какие чиновники Нижнего Тагила лишатся своих постов после назначения Пинаева?
Малых, Булыгин и Беркутов чаще других пропускают заседания гордумы Нижнего Тагила
Тагильский трейл, Наталья Гончарова и манси. Где провести выходные в Нижнем Тагиле?