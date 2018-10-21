180 спортсменов боролись за кубок Свердловской области по тхэквондо в Нижнем Тагиле
Сегодня, 18:02СпортФото: tagilka.ru
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Тхэквондисты со всей Свердловской области собрались на кубке региона для того, чтобы побороться за место на Кубке России. Площадкой для проведения соревнований стал Нижний Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
20 октября Нижний Тагил принимал участников Кубка Свердловской области по тхэквондо ИТФ. В Доме спорта «Уралец» собрались 180 спортсменов, которые боролись за трофей соревнований и место в Кубке России.
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Соревнование, на которое съедутся сильнейший борцы со всей страны пройдёт в ноябре в Екатеринбурге, сообщает «Вечерний Екатеринбург».
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