Пожарный дознаватель из Пышмы стал шестикратным чемпионом мира по гиревому спорту

С 10 по 15 октября в латвийском городе Даугавпилс проходил Чемпионат мира по гиревому спорту.

Победу в классическом двоеборье в весовой категории до 85 кг в шестой раз одержал старший лейтенант внутренней службы, пожарный дознаватель из Пышмы Михаил Квашнин. Помимо личного первенства лидерские позиции спортсмен занял и в командной эстафете в составе сборной Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Со слов Михаила, уровень участников мирового первенства растёт из года в год. С одной стороны это усложняет конкуренцию, но с другой подстёгивает стремиться к новым спортивным рекордам.