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Пожарный дознаватель из Пышмы стал шестикратным чемпионом мира по гиревому спорту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожарный дознаватель из Пышмы стал шестикратным чемпионом мира по гиревому спорту

Сегодня, 20:40СпортФото: 66.mchs.gov.ru
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