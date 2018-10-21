Пожарный дознаватель из Пышмы стал шестикратным чемпионом мира по гиревому спорту
На прошедшем в Латвии Чемпионате мира по гиревому спорту в классическом двоеборье и командной эстафете победу одержал дознаватель отдела надзорной деятельности городского округа Пышма Михаил Квашнин. Свой титул мужчина подтверждает уже в шестой раз.
С 10 по 15 октября в латвийском городе Даугавпилс проходил Чемпионат мира по гиревому спорту.
Победу в классическом двоеборье в весовой категории до 85 кг в шестой раз одержал старший лейтенант внутренней службы, пожарный дознаватель из Пышмы Михаил Квашнин. Помимо личного первенства лидерские позиции спортсмен занял и в командной эстафете в составе сборной Российской Федерации, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Со слов Михаила, уровень участников мирового первенства растёт из года в год. С одной стороны это усложняет конкуренцию, но с другой подстёгивает стремиться к новым спортивным рекордам.
Конечно, от волнения на таких серьёзных стартах сложно избавиться. Важно контролировать себя, не давать волнению превращаться в мандраж, обращая его в здоровую спортивную злость, желание доказать прежде всего самому себе, что способен справиться с любой задачей,поделился Михаил.