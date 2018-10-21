Школьница из Екатеринбурга стала чемпионкой мира по шахматам

Школьница из Екатеринбурга Лея Гарифуллина стала участницей чемпионата мира по шахматам в Греции. Девушка одержала победу в шахматном блице среди девушек до 14 лет. Екатеринбурженка набрала 7,5 балла из 9 возможных.