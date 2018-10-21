Школьница из Екатеринбурга стала чемпионкой мира по шахматам
Сегодня, 10:00СпортФото: федерация шахмат Свердловской области
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Лея Гарифуллина из Екатеринбурга стала чемпионкой мира по шахматному блицу среди девушек до 14 лет.
Сюжеты: Екатеринбург
Школьница из Екатеринбурга Лея Гарифуллина стала участницей чемпионата мира по шахматам в Греции. Девушка одержала победу в шахматном блице среди девушек до 14 лет. Екатеринбурженка набрала 7,5 балла из 9 возможных.
Житель Верхней Пышмы Тимур Фахрутдинов занял 18 строчку турнирной таблицы. Он выступил среди юношей до 18 лет, сообщает «Областная газета».
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