Шалимов оценил шансы «Краснодара» в Лиге чемпионов

«Боюсь, что «Краснодару» в Лиге чемпионов будет очень тяжело, – отметил Шалимов. – Сколько наберет в первом круге? Хорошо, если 4 очка наберет… Я гадаю, может и по-другому сложиться. Надо цеплять первые игры. Говорят, большие команды сильно стартуют, а потом отдыхают. Мне кажется, наоборот. В последних трех играх, когда они поймут расклад, будет сложнее».