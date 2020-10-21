Шалимов оценил шансы «Краснодара» в Лиге чемпионов

Шалимов оценил шансы «Краснодара» в Лиге чемпионов

Сегодня, 14:25СпортPhoto: pxhere.com
Сегодня российский клуб начнет выступление на групповой стадии с выездной игры против французского «Ренна».

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что команде будет очень трудно в дебютном сезоне в Лиге чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на YouTube-канал «Коммент-Шоу».

«Боюсь, что «Краснодару» в Лиге чемпионов будет очень тяжело, – отметил Шалимов. – Сколько наберет в первом круге? Хорошо, если 4 очка наберет… Я гадаю, может и по-другому сложиться. Надо цеплять первые игры. Говорят, большие команды сильно стартуют, а потом отдыхают. Мне кажется, наоборот. В последних трех играх, когда они поймут расклад, будет сложнее».

Помимо «Ренна» и «Краснодара» в группе E Лиги чемпионов также сыграют лондонский «Челси» и победитель Лиги Европы «Севилья».

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