Шалимов оценил шансы «Краснодара» в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов считает, что команде будет очень трудно в дебютном сезоне в Лиге чемпионов. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на YouTube-канал «Коммент-Шоу».
«Боюсь, что «Краснодару» в Лиге чемпионов будет очень тяжело, – отметил Шалимов. – Сколько наберет в первом круге? Хорошо, если 4 очка наберет… Я гадаю, может и по-другому сложиться. Надо цеплять первые игры. Говорят, большие команды сильно стартуют, а потом отдыхают. Мне кажется, наоборот. В последних трех играх, когда они поймут расклад, будет сложнее».
Помимо «Ренна» и «Краснодара» в группе E Лиги чемпионов также сыграют лондонский «Челси» и победитель Лиги Европы «Севилья».