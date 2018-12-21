Полуфинал Первенства России по баскетболу стартовал в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:18СпортФото: «Тагильский рабочий»
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21 декабря в спортзале «Старый соболь» пройдет полуфинальный этап Первенства России по баскетболу среди юношей 2004 года рождения.
Сюжеты: Нижний Тагил
21 декабря в 10:00 две команды из Нижнего Тагила сыграли в полуфинале Первенства России по баскетболу среди юношей 2004 года рождения. Кроме команды школы №4 и «Старого соболя» за путевку в финал сразятся Красноярск, Новосибирск, Сургут и Тюмень. Фаворитами игр являются команды школы №4 и Сургута.
Баскетболистки Нижнего Тагила 2005 года рождения отправились на игры в Воронеже, Самаре, Ессентуках, Покровском и Оренбурге. Команда «Старый соболь» встретится с командами Барнаула, Черногорска, Магнитогорска и хозяевами. Во втором раунде окажутся три команды, сообщает «Старый соболь».
Напомним, в прошлом сезоне команда средней школы №4 стала финалистом первенства России, попав в ТОП-16.
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