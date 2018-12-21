Полуфинал Первенства России по баскетболу стартовал в Нижнем Тагиле

21 декабря в 10:00 две команды из Нижнего Тагила сыграли в полуфинале Первенства России по баскетболу среди юношей 2004 года рождения. Кроме команды школы №4 и «Старого соболя» за путевку в финал сразятся Красноярск, Новосибирск, Сургут и Тюмень. Фаворитами игр являются команды школы №4 и Сургута.