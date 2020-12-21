Два тагильских хоккеиста стали обладателями Кубка Первого канала в составе сборной РФ

Два тагильских хоккеиста стали обладателями Кубка Первого канала в составе сборной РФ

Сегодня, 08:50СпортPhoto: pixabay.com
Два хоккеиста из Нижнего Тагила получили Кубок Первого канала в составе сборной России.

Вчера сборная Россия обыграла хоккеистов Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала со счетом 5:1, пишет «Тагильский рабочий».

Набрав восемь очков, Россия стала победителем турнира, второе место заняла сборная Швеции с четырьмя очками. Третье место досталось шведам и чехам, у них по три очка.

За сборную России играли два тагильчанина: нападающий ЦСКА Никита Сошников и защитник «Ак Барса» из Казани Дмитрий Юдин. На турнире Сошников забил гол в ворота сборной Швеции, а вчера сделал результативную передачу.

Напомним, 19-летний хоккеист из Нижнего Тагила Семен Чистяков примет участие в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
хоккейНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы