Два тагильских хоккеиста стали обладателями Кубка Первого канала в составе сборной РФ

Два хоккеиста из Нижнего Тагила получили Кубок Первого канала в составе сборной России.

Вчера сборная Россия обыграла хоккеистов Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала со счетом 5:1, пишет «Тагильский рабочий». Набрав восемь очков, Россия стала победителем турнира, второе место заняла сборная Швеции с четырьмя очками. Третье место досталось шведам и чехам, у них по три очка. За сборную России играли два тагильчанина: нападающий ЦСКА Никита Сошников и защитник «Ак Барса» из Казани Дмитрий Юдин. На турнире Сошников забил гол в ворота сборной Швеции, а вчера сделал результативную передачу. Напомним, 19-летний хоккеист из Нижнего Тагила Семен Чистяков примет участие в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Хоккеист из Нижнего Тагила Семен Чистяков примет участие в молодежном чемпионате мира

Related news: Хоккеист из Нижнего Тагила Семен Чистяков примет участие в молодежном чемпионате мира

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter