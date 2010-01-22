Под Нижним Тагилом стартует Чемпионат Урала по GPS-ориентированию на снегоходах

Как сообщили «Новому Региону» организаторы соревнований, 23-24 января гонка подобного формата пройдет уже в седьмой раз. В ней примут участие, по предварительным данным, порядка 40 человек, представляющих Свердловскую и Челябинскую области, а также Пермский край. Участникам предстоит преодолеть 200 километров и найти в заснеженном лесу 60 контрольных точек. К участию в соревнованиях на снегоходах допускаются все желающие, заплатившие взносы. Но несколько требований есть. У каждого экипажа должно быть гнездо для прибора, записывающего передвижение спортсменов. Кроме того, при себе необходимо иметь медицинскую аптечку, фонарь, снежную лопату, компас и резерв топлива.