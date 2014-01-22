Тагильский «Спутник» сегодня играет с «Титаном» из города Клин

Кстати, регулярный чемпионат ВХЛ уже выходит на финишную прямую. Многие не верят в возможность нашей команды выхода в зону плей-офф, поговаривая, что «спутники» окончательно лишились путевки на бал. «Можно констатировать, что полноценно вернуться в игру после провальной осени у подопечных Александра Челушкина не получилось, как они ни старались».

«Спутнику» пророчат проигрыш, ведь прошлая игра с «титанами» закончилась поражением нашей команды «всухую». Однако некоторые болельщики ни на минуту не сомневаются в победе и надеются на чудо:

Всех поставим на место, когда запрыгнем в последний момент уже в уходящий поезд! Как это уже было (на зло всяким неадекватным писакам!) пишет фанат «Спутника» Александр Ежов.

И действительно, зная способность нашей команды поражать сильнейших, как это было с лидером таблицы «Рубином» и хоккеистами из «Бурана», можно надеяться на победу. Только мотивация, собранность и вера в чудо поможет нашим взять в этой игре верх. Кстати, сейчас они находятся на 21 месте в турнирной таблице чемпионата ВХЛ, в то время, как «Титан» - на 18-ом. Игра начинается в 18:30.

Сейчас появляется все больше и больше фанатов хоккея. Болеть за любимую команду можно на трибуне ледовой арены, или устроившись дома на удобном диване. Купить диваны с фабрики «Грос-мебель» можно с помощью сайта www.grosmebel.ru. Приятного просмотра и удачи хоккеистам.