2016 станет юбилейным годом для тагильских шахматистов (ФОТО)

Федерация была создана в 1926 году при поддержке губернских лидеров на подъёме культурно-массовой и спортивной работы в нашем городе. Однако существует целый ряд неоспоримых фактов свидетельствующих о том, что шахматы в Нижнем Тагиле существовали задолго до приезда в город представителей из губернского города. Среди них экспонат музея тагильского подносного промысла с шахматной доской, бланки записи шахматных партий каллиграфическим почерком, хранящиеся в запасниках Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Елим Павлович Демидов – князь Сан-Донато

Это записи партий, сыгранные в 1912 году в Санкт-Петербурге горным мастером Нижнетуринских заводов Степаном Михайловичем Левитским, которого на шахматные турниры направлял известный уральский меценат Елим Павлович Демидов. Кстати сказать, в городе ходила легенда, что где-то на Голом Камне камнетёсы создали для князя Сан-Донато шахматный столик, как следствие его поклонения великой интеллектуальной игре. Но доподлинно известно, что Е.П.Демидов не единожды собирал средства на поездки горного мастера Левитского в столицу, где ему приходилось играть с великими М.Чигориным и Э.Шифферсом, а на первом русском турнире в 1899 занять после них третье место. Среди хранящихся в музее записей партии, сыгранные с совсем юным будущим первым русским чемпионом мира Александром Алехиным. А вот в 1911 году на втором турнире любителей Левитскому удалось одержать победу и получить титул маэстро. Среди наших земляков принято называть его «уральским маэстро».

Татьяна Иосифовна Левитская – внучка уральского маэстро

В 2011 году в нашем городе впервые прошел, а впоследствии, став ежегодным, Всероссийский детско-юношеский турнир памяти первого уральского мастера Степана Михайловича Левитского – этап Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек, чтобы юные шахматисты Свердловской области, да и всей России знали и помнили шахматную историю своей Родины. Создатели детского этапа Кубка России в нашем городе не промахнулись: ежегодно его участниками становятся около 150 юных шахматистов.

В марте 2016 года такой турнир пройдёт в шестой раз. Как и в прежние годы, он соберет юных участников в возрасте до 15 лет, тех, в которых уже горит пламя спортивного азарта. Соревнование станет стартовой площадкой для самых маленьких, совсем недавно севших за шахматную доску. Шахматно-шашечный центр приглашает всех на самый главный детский турнир в нашем городе. Справки по телефону 25-37-90.