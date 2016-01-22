Чемпионат по ледолазанию пройдет в Нижнем Тагиле
22 января 2016, 12:00СпортMaurice
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Соревнования состоятся 23 января.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 января на скальном массиве Краснокаменский шихан пройдет открытый чемпионат Нижнего Тагила по ледолазанию в дисциплине «Скорость» и открытый чемпионат клуба туристов «Азимут» по ледолазанию в дисциплине «Трудность».
Приглашаются участники в возрасте от 14 лет. Спортсменам предстоит подниматься по ледовой трассе при помощи специального снаряжения.
Победители и призеры в каждой возрастной группе будут награждены грамотами.
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