Тагильский «Спутник» потерпел крупное поражение на родном льду - 1:8
Тагильский хоккейный клуб «Спутник» накануне сражался на родной арене с командой «Нефтяник» из Альметьевска. Встреча завершилась с разгромным счётом не в пользу «бобров» - 1:8.
Команда «Нефтяник» уже обеспечила себе попадание в плей-офф, поэтому решительно настроенный соперник дал тагильчанам поразить свои ворота только единожды.
Единственный гол забил Игорь Угольников. Замена голкипера Максима Аляпкина на Никиту Лугинина в начале третьего периода не помогла «бобрам»: крупного поражения избежать не удалось.
Тренер тагильской команды Сергей Лопушанский высказался о своих подопечных следующим образом:
На льду сегодня были две абсолютно разных команды по мастерству, по движению, по желанию. Сказать нечего, играли безобразно, без желания. С чем связано – будем разбираться, потому что с утра на раскатке уже им объяснял, что плохо они выглядят, не знаю, какие причины. Смысл один: доиграть до конца сезона, а там смотреть. Слишком много лишних людей в команде. Хоккеистов мало у нас, но лишних очень много.
23 января, в понедельник, «Спутник» сыграет с «Ижсталью». Сражение состоится на ледовой арене в Нижнем Тагиле.
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