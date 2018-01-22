Тагильский «Спутник» потерпел крупное поражение на родном льду - 1:8

На льду сегодня были две абсолютно разных команды по мастерству, по движению, по желанию. Сказать нечего, играли безобразно, без желания. С чем связано – будем разбираться, потому что с утра на раскатке уже им объяснял, что плохо они выглядят, не знаю, какие причины. Смысл один: доиграть до конца сезона, а там смотреть. Слишком много лишних людей в команде. Хоккеистов мало у нас, но лишних очень много.