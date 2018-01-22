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«Юниор-Спутник» одержал две победы над ХК «Алтай» в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Юниор-Спутник» одержал две победы над ХК «Алтай» в Нижнем Тагиле

22 января, 07:00Спорт
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