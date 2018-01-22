«Юниор-Спутник» одержал две победы над ХК «Алтай» в Нижнем Тагиле

Игры были равные, упорные. Соперник достойный. Работали, настраивали ребят, что для нас нет легких соперников. Команда «Алтай – хорошая, они обыграли и лидеров «Мордовии». Спасибо хочу сказать нашим ребятам, полностью выполнили тренерскую установку что вчера, что сегодня. Из этого и результат. Спасибо болельщикам, что поддержали нас.