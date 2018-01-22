«Юниор-Спутник» одержал две победы над ХК «Алтай» в Нижнем Тагиле
Хоккейная команда «Юниор-Спутник» из Нижнего Тагила накануне завершила серию проигрышей из 15 матчей. Тагильские хоккеисты одержали две победы подряд над «Алтаем» из Барнаула.
Матчи проходили на родном для «бобров-юниоров» льду. Соперником стал ближайший сосед по турнирной таблице.
В первом матче шайбы в ворота «Алтая» прилетели от тагильчан Дениса Данилова, Дмитрия Синякова, Владислава Игнатенко и Дмитрия Полякова. Результативные передачи сделал Илья Завьялов. Счёт - 4:2.
Во второй схватке, завершившейся со счетом 5:1, голы забили Илья Завьялов, Владислав Игнатенко, Данил Мосолков, Тимофей Загородников и Артур Шетле.
Тренер юниоров Сергей Орлов прокомментировал ледовые встречи следующим образом:
Игры были равные, упорные. Соперник достойный. Работали, настраивали ребят, что для нас нет легких соперников. Команда «Алтай – хорошая, они обыграли и лидеров «Мордовии». Спасибо хочу сказать нашим ребятам, полностью выполнили тренерскую установку что вчера, что сегодня. Из этого и результат. Спасибо болельщикам, что поддержали нас.
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