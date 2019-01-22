Кубок Европы по кроссу на сноубайках пройдет на «Горе Белой» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:00СпортФото: pixabay.com
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Кубок Европы по мотокроссу на сноубайках пройдет на ГЛК «Гора Белая» 2 и 3 марта.
Сюжеты: Нижний Тагил
Предстоящий Кубок - одно из самых главных событий в мире мотоспорта всей Европы. Об этом рассказал генсекретарь мотоциклетной федерации России Евгений Паршин.
17 января прошло выездное межведомственное совещание рабочей группы под руководством заместителя министра спорта Свердловской области Андрея Зяблицева, Евгения Паршина и специалистов администрации Нижнего Тагила.
В рамках совещания члены комиссии провели осмотр трассы и осудили организационные вопросы, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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