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Тагильчанка заняла второе место в Кубке Свердловской области по судомодельному спорту
Сюжеты:
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Тагильчанка заняла второе место в Кубке Свердловской области по судомодельному спорту

Сегодня, 19:42СпортФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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