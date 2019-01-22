Тагильчанка заняла второе место в Кубке Свердловской области по судомодельному спорту

40 спортсменов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новоуральска, Ревды и Верхней Салды приехали в город, чтобы принять участие в областном Кубке. Корабли проходили оценку на соответствие реальным суднам, на качество выполненной работы. Также были проведены ходовые испытания прототипов.