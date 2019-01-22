Тагильчанка заняла второе место в Кубке Свердловской области по судомодельному спорту
Сегодня, 19:42СпортФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
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Во Дворце детского и юношеского творчества прошел областной Кубок по судомодельному спорту среди младших обучающихся. Тагильчанка Елизавета Суворкова заняла второе место.
Сюжеты: Нижний Тагил
40 спортсменов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Новоуральска, Ревды и Верхней Салды приехали в город, чтобы принять участие в областном Кубке. Корабли проходили оценку на соответствие реальным суднам, на качество выполненной работы. Также были проведены ходовые испытания прототипов.
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Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Тагильчанка Елизавета Суворкова заняла второе место, она представила модель корабля из класса гражданских судов, информирует пресс-служба администрации города.
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