Сразу три тагильских самбиста взяли серебро на турнире памяти Ю.П. Трофимова в Алапаевске
22 февраля 2012, 14:16Спорт
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В прошедшие выходные, 18-19 февраля, в Алапаевске прошел Открытый традиционный турнир памяти Ю.П. Трофимова по борьбе самбо среди юношей.
Спортсмены Нижнетагильской детско-юношеской спортивной школы №2 Андрей Колбин, Никита Карпенко и Георгий Прямков стали серебряными призерами соревнований. Тренирует спортсменов Сергей Матвеев.
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