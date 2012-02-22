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Сразу три тагильских самбиста взяли серебро на турнире памяти Ю.П. Трофимова в Алапаевске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сразу три тагильских самбиста взяли серебро на турнире памяти Ю.П. Трофимова в Алапаевске

22 февраля 2012, 14:16Спорт
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