Малыши Нижнего Тагила приняли участие в своей Олимпиаде: подключились все местные садики (ФОТО)

«Сделаем шаг, первый свой шаг к Олимпиаде!» под таким девизом в объединении детских садов «Маячок» состоялись спортивные праздники в честь XXII зимних Олимпийских игр в г. Сочи. В детском саду № 205 прошла «эстафета Олимпийского огня». Почетное право пронести факел получили юные одаренные спортсмены - воспитанники объединения детских садов «Маячок» - победитель международных соревнований по фигурному катанию в городе Дубай Генрих Гартунг, победитель Всероссийских соревнований по тхэквондо Жанна Байкова, бронзовый призер открытого первенства по фигурному катанию в городе Нижний Тагил Софья Козлова. Также «огонь» мини-Олимпиады пронесли социальные партнеры детского сада тренеры детско-юношеской спортивной школы «Юпитер» и ветераны спорта по лыжам Н. Бирюкова, М. Голубенко, З. Куликова.

К спортивному событию мирового уровня приобщились и воспитанники детского сада № 150 МАДОУ «Радость». Слоган Олимпийских игр «Зимние. Жаркие. Твои» стал девизом тематической недели, проходившей в детском саду. В рамках этого мероприятия прошли спортивные состязания «Олимпийские резервы», детская научная конференция «Хочу про Олимпиаду все узнать!»; открылся музей спорта «История олимпийских игр», выставка детских работ выполненных в технике пластилинографии «Талисманы Олимпиады», выставка совместного творчества детей и родителей «Символы олимпиады», организована встреча с «летающим лыжником» трехкратным чемпионом России по лыжному двоеборью Сергеем Дьячуком, который первым принял эстафету олимпийского огня в Нижнем Тагиле. Кульминацией недели стало яркое, костюмированное спортивно – театрализованное представление «Салют, Олимпиада!»

В детском саду №204 Дзержинского района состоялось шикарное открытие и закрытие Олимпиады, все дети остались с медалями. Малыши соревновались в разных зимних видах спорта: сани, хоккей, лыжи. Воспитанники МБДОУ детского сада «Родничок» и «Жемчужинка» соревновались друг с другом в хоккее, лыжных гонках, санном спорте, выявили, кто же самый смелый, сильный, ловкий, быстрый.