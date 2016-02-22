В Нижнем Тагиле прошли игры полуфинала Первенства России по баскетболу (ФОТО)

Для участия в соревнованиях в Нижний Тагил приехали команды из Ижевска, Тюмени, Омска и Иркутска. Принимающей стороной стала команда юношей «Старого соболя», тренируемая Русланом Барцицом, который ранее выступал за старшую команду «Старого соболя» .

ИА «Все Новости» сообщает о том, что два юных баскетболиста «Старого соболя» отметились высокой результативностью: Роман Рыбаков с 18,5 очками за игру и Кирилл Григорьев с 15,5.