В Нижнем Тагиле прошли игры полуфинала Первенства России по баскетболу (ФОТО)
22 февраля 2016, 11:40СпортПавел Щербина
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Накануне в Нижнем Тагиле завершились полуфинальные игры Первенства России среди юношей 2002 г.р.
Сюжеты: Нижний Тагил
Для участия в соревнованиях в Нижний Тагил приехали команды из Ижевска, Тюмени, Омска и Иркутска. Принимающей стороной стала команда юношей «Старого соболя», тренируемая Русланом Барцицом, который ранее выступал за старшую команду «Старого соболя».
По итогам соревнований тагильские спортсмены заняли третье место в турнирной таблице.
ИА «Все Новости» сообщает о том, что два юных баскетболиста «Старого соболя» отметились высокой результативностью: Роман Рыбаков с 18,5 очками за игру и Кирилл Григорьев с 15,5.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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