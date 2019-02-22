Легкоатлет из Нижнего Тагила занял I место на молодежном первенстве России
Сегодня, 16:49СпортФото: Группа во ВКонтакте «СК Спутник»/vk.com/club170798085
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Рудольф Верховых из Нижнего Тагила занял первое место в беге на 400 метров на молодежном первенстве РФ по легкой атлетике.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спортивные состязания стартовали в Санкт-Петербурге. Верховых завоевал первое место и показал лучший результат – 47,02.
Ранее на чемпионате России представитель города занял третью строку спортпротокола, сообщает «Тагильский рабочий».
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