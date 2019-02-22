Легкоатлет из Нижнего Тагила занял I место на молодежном первенстве России

Рудольф Верховых из Нижнего Тагила занял первое место в беге на 400 метров на молодежном первенстве РФ по легкой атлетике. Спортивные состязания стартовали в Санкт-Петербурге. Верховых завоевал первое место и показал лучший результат – 47,02. Ранее на чемпионате России представитель города занял третью строку спортпротокола, сообщает «Тагильский рабочий». Сюжеты: Нижний Тагил

Материалы по теме

Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru. Звоните +7 (3435) 499-334

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter