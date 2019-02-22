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Легкоатлет из Нижнего Тагила занял I место на молодежном первенстве России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Легкоатлет из Нижнего Тагила занял I место на молодежном первенстве России

Сегодня, 16:49СпортФото: Группа во ВКонтакте «СК Спутник»/vk.com/club170798085
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