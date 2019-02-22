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Тагильский боксер Никита Кузнецов победил в бою с филиппинцем Вергилием Путоном
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильский боксер Никита Кузнецов победил в бою с филиппинцем Вергилием Путоном

Сегодня, 20:36СпортФото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions
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