Тагильский боксер Никита Кузнецов победил в бою с филиппинцем Вергилием Путоном
Сегодня, 20:36СпортФото: Пресс-служба RCC Boxing Promotions
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Тагильский боксер Никита Кузнецов одержал победу в бою с филиппинцем Вергилием Путоном.
Сюжеты: Нижний Тагил
Бой тагильского боксера Никиты Кузнецова и филиппинца Вергилия Путона состоялся 22 февраля на турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.
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Большее количество ударов тагильский боксер нанес Путону в пятом раунде. По итогам восьмираундного боя судьи признали Кузнецова победителем, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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