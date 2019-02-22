Уроженка Нижнего Тагила выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

В Великом Новгороде прошел финал Кубка России по фигурному катанию. Победу одержала 12-летняя Майя Хромых. Девушка выступала за Москву, ее тренирует Этери Тутберидзе.

Свою спортивную карьеру Майя начала в Нижнем Тагиле. Спортсменка тренировалась в школе «Спутник» у Анны Болдиной. Отец фигуристки был членом команды хоккейного клуба «Спутник», а впоследствии тренером.