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Уроженка Нижнего Тагила выиграла финал Кубка России по фигурному катанию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уроженка Нижнего Тагила выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

Сегодня, 19:15СпортФото: скриншот с видеозаписи Юниор-тв
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