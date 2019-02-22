Уроженка Нижнего Тагила выиграла финал Кубка России по фигурному катанию
Сегодня, 19:15СпортФото: скриншот с видеозаписи Юниор-тв
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12-летняя Майя Хромых выиграла финал Кубка России по фигурному катанию. Юная фигуристка начинала свою карьеру в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Великом Новгороде прошел финал Кубка России по фигурному катанию. Победу одержала 12-летняя Майя Хромых. Девушка выступала за Москву, ее тренирует Этери Тутберидзе.
Свою спортивную карьеру Майя начала в Нижнем Тагиле. Спортсменка тренировалась в школе «Спутник» у Анны Болдиной. Отец фигуристки был членом команды хоккейного клуба «Спутник», а впоследствии тренером.
Майя планирует принять участие в первенстве Москвы и в первенстве России. Это первая серьезная победа юной фигуристки, сообщает «Тагильский рабочий».
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