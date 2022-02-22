Туктамышева приняла решение пропустить финал Кубка России

Туктамышева приняла решение пропустить финал Кубка России
Туктамышева приняла решение пропустить финал Кубка России
Сегодня, 02:31СпортФото: pxhere.com
Соревнования состоятся с 23 по 27 февраля.

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева приняла решение пропустить финал Кубка России. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

Отмечается, что Елизавета продолжит сезон и выступит на командном турнире в Сочи. Финал Кубка России пройдет в Саранске с 23 по 27 февраля.

Напомним, что Туктамышева была в числе запасных на Олимпиаде-2022 в Пекине, но так и не приняла участия в соревнованиях. В итоге победу одержала Анна Щербакова, а на втором месте расположилась Александра Трусова.

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