Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева приняла решение пропустить финал Кубка России. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».
Отмечается, что Елизавета продолжит сезон и выступит на командном турнире в Сочи. Финал Кубка России пройдет в Саранске с 23 по 27 февраля.
Напомним, что Туктамышева была в числе запасных на Олимпиаде-2022 в Пекине, но так и не приняла участия в соревнованиях. В итоге победу одержала Анна Щербакова, а на втором месте расположилась Александра Трусова.