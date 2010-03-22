Первые игры полуфинала Чемпионата города по баскетболу закончились сюрпризом
22 марта 2010, 16:19СпортArtem
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Неожиданностью закончился матч за выход в финал между командами «Уралец» и «ДЮСШ-4».
Проигрывая перед последним периодом «Уральцу» 7 очков, сборная детско-юношеской спортивной школы сумела вырвать победу на последних минутах игры с минимальным счетом: 73:72. Кроме того, в борьбе за выход в финал сборная Кушвы победила команду «Спутник». Следующие игры пройдут 27-28 марта в спортзале «Спутник»
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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