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Первые игры полуфинала Чемпионата города по баскетболу закончились сюрпризом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первые игры полуфинала Чемпионата города по баскетболу закончились сюрпризом

22 марта 2010, 16:19СпортArtem
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