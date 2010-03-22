Первые игры полуфинала Чемпионата города по баскетболу закончились сюрпризом

Проигрывая перед последним периодом «Уральцу» 7 очков, сборная детско-юношеской спортивной школы сумела вырвать победу на последних минутах игры с минимальным счетом: 73:72. Кроме того, в борьбе за выход в финал сборная Кушвы победила команду «Спутник». Следующие игры пройдут 27-28 марта в спортзале «Спутник»