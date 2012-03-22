Дзюдоисты со всей страны съедутся в Нижний Тагил. Ожидаются выступления тагильчан-членов сборной России

Напомним, Вячеслав Рожков, 1984 года рождения, является мастером спорта России по дзюдо, а также неоднократным призером Первенства России среди молодежи, членом сборной команды страны. В 2010 году Вячеслав стал призёром командного Чемпионата России, в 2011 Чемпионата России по самбо в абсолютной категории. Тренерует спортсмена преподаватель Рафит Киямов.

Еще одной тагильской звездой дзюдо, которая примет участие в предстоящем турнире, будет Ксения Чибисова 1988 года рождения. Ксения – мастер спорта России, член сборной команды России по дзюдо, победитель Первенства страны среди молодёжи до 23 лет в 2010 году, неоднократный призёр Чемпионата России и этапов Кубка Мира, бронзовый призер Чемпионата России в 2011 году. Дзюдоистка тренируется под началом преподавателя Владимира Ивушкина.