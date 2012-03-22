Волейболистки «Уралочки» проиграли на своей площадке «Динамо»
22 марта 2012, 08:26Спорт
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«Уралочка» на своей площадке в Нижнем Тагиле проиграла московскому «Динамо». Первая игра полуфинальной серии закончилась со счетом 1:3.
Выйти в финал нашим волейболисткам теперь будет сложнее: им нужно выигрывать на выезде, а затем дома.Следующая игра команд пройдет 30 марта в Москве.
К сожалению, игра у нас сегодня не удалась. Думаю, причина в волнении. Слишком большая ответственность, и мы с ней не справились, перегорели. Некоторым не хватило опыта. Думаю, в Москве такого волнения уже не будет, отступать мы не собираемся. Надо уменьшить количество своих ошибок, потому что сегодня их было очень много цитирует АиФ наставника «Уралочки» Николая Карполя.
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