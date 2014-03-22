Тагильчане, приходите сегодня поболеть за «Уралочку-НТМК»
22 марта 2014, 10:15Спорт
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Сегодня, 22 марта в 17:00, в Металлург-Форуме состоится захватывающий волейбольный матч.
Состязание пройдет в рамках Чемпионата России по волейболу среди женских команд. Наша команда сразится с гостями из Московской области - «Заречье-Одинцово». Вход свободный!
Кроме того, организованы бесплатные автобусы для всех болельщиков Нижнего Тагила.
Расписание движения автобусов:
- 16.00 – Тагилстрой (конечная остановка трамвая) с остановками: кинотеатр «Сталь»; остановка Комсомольская; управление комбината ЕВРАЗ НТМК; 16.20 - район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург - Форум».
- 16.00 – Выя (остановка Рудоуправление) с остановками: 16.20 - «Киномакс»; 16.30 - район ж/д вокзала (м-н «Спортмастер») – «Металлург-Форум».
- 16.00 – ГГМ (Уральский пр., м-н «Монетка») с остановками: Октябрьский пр. – магазин «Семейный» - магазин «Универсам»; 16.20 - «Киномакс» - «Металлург-Форум».
- 16.00 - Вагонка (Ледовый дворец спорта) – «Металлург-Форум».
- 16.30 - Поселок Старатель (магазин «Магнит») – «Металлург-Форум».
По окончанию матча организовано движение автобусов в обратном направлении.
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