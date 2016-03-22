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Тагильчанка Вера Миляева вернулась с финала Спартакиады молодежи России с бронзовой медалью (ФОТО)
Сюжеты:
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Тагильчанка Вера Миляева вернулась с финала Спартакиады молодежи России с бронзовой медалью (ФОТО)

22 марта 2016, 17:25СпортТимофей Данилов
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