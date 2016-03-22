Тагильчанка Вера Миляева вернулась с финала Спартакиады молодежи России с бронзовой медалью (ФОТО)

На первом этапе необходимо было преодолеть 5 километров коньковым ходом. Здесь тагильская спортсменка показала лучший результат среди представительниц Свердловской области, и заняла 17-е место.

Следующая дистанция – 10 километров скиатлон. На этом этапе Вера только улучшила свой результат. Стоит отметить что эта лыжная гонка проходит на равных отрезках, в ходе которых спортсмен должен менять стиль бега - классического и свободного. Поэтому, эта дисциплина – настоящее испытание для лыжников. И спортсмен, который занимается только в одном стиле, вряд ли успешно пройдет этот этап.

Тагильчанке на «пятерке» коньковым ходом удалось достигнуть лидеров этой лыжной трассы. От первой шестерки финишировавших спортсменов, которым присваивались звания «Мастера спорта России», Веру отделили всего 4 секунды. В итоге спортсменка заняла 8-е место из ста участниц и снова стала лучшей в сборной Свердловской области.

Решающей стала эстафета 4x3 километра. Этот этап Вера бежала свободным стилем и финишную черту пересекла 8-й. Таким образом, тагильская лыжница вывела сборную области на третье место. Впереди оказались девушки из Москвы и Санкт-Петербурга.

В апреле Веру Миляеву ждет последний официальный старт сезона. Гонка 30 километров классическим стилем пройдет в городе Апатиты.