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Набор городских волонтёров на ЧМ-2018 по футболу стартовал в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Набор городских волонтёров на ЧМ-2018 по футболу стартовал в Екатеринбурге

22 марта 2017, 08:50Спорт
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