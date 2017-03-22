Набор городских волонтёров на ЧМ-2018 по футболу стартовал в Екатеринбурге
22 марта 2017, 08:50Спорт
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В столице Урала начался набор городских волонтёров, которые помогут в проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. Всего для этой цели отберут тысячу человек.
Сюжеты: Екатеринбург
Основные требования, выдвигаемые к волонтёрам, – возраст не младше 16-ти лет и знание английского языка на базовом уровне, передает Областная газета.
Главная задача волонтёрского движения – помогать гостям ориентироваться в городе. Благодаря волонтёрам будет создана атмосфера праздника, уверены организаторы. Молодые люди и девушки в заметной форме будут стоять на пешеходных маршрутах, на площадке фестиваля FIFA в парке Маяковского.
Волонтёром может стать любой желающий. Для этого необходимо отправить заявку на сайт организатора.
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