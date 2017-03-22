Тагильский «Спутник» потерпел поражение в пятом матче четвертьфинала плей-офф и выбыл из чемпионата (ФОТО)

Тагильчане уступили противнику со счетом 0:4. Конечно, хотелось большего, шла борьба за возможность продлить четвертьфинал, но не удалось, сообщается на официальном сайте ХК «Спутник».

Главный тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов поблагодарил своих подопечных и заметил, что команда играла на грани сил и возможностей – состав был неполный. Также он выразил благодарность болельщикам.