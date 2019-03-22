Тагильский легкоатлет Александр Иванов дисквалифицирован на три года
Сегодня, 15:56СпортФото: «Советский спорт»
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Легкоатлет из Нижнего Тагила Александр Иванов дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.
Сюжеты: Нижний Тагил
РУСАДА дисквалифицировало Александра Иванова на три года, начиная с даты временного отстранения (2 мая 2017 года).
Спортсмен дисквалифицирован на основании отклонений в паспорте крови,сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики.
Помимо этого, аннулированию подлежат результаты тагильского спортсмена за период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. За это время спортсмен завоевал золото чемпионата мира в 2013 году и серебро чемпионата Европы в 2014 году.
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