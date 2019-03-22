Тагильский легкоатлет Александр Иванов дисквалифицирован на три года

РУСАДА дисквалифицировало Александра Иванова на три года, начиная с даты временного отстранения (2 мая 2017 года).

Помимо этого, аннулированию подлежат результаты тагильского спортсмена за период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года. За это время спортсмен завоевал золото чемпионата мира в 2013 году и серебро чемпионата Европы в 2014 году.