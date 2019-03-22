Владислав Пинаев утвердил эскиз центра единоборств в пойме реки Тагил

На выездном совещании градоначальник совместно с замглавы по соцполитике Валерием Суровым и советником главного секретаря Федерации бокса РФ по социальным проектам Михаилом Кайгородовым посетили площадку, утверждённую под строительство центра. Это будет территория в пойме реки Тагил в районе дома 74 по улице Красноармейской.

Место для строительства выбрано не случайно – это практически центр города. Рядом располагается парк Народный, много жилых домов, удобная транспортная развязка,объяснил Владислав Пинаев.

Михаил Кайгородов представил главе Нижнего Тагила два эскиза. Первое здание прямоугольной формы и имеет два этажа: на первом – тренажёрный зал, гардеробные и сауны. На втором этаже – арена (52 на 30 метров) с 250 посадочными местами на телескопических трибунах. Именно этот вариант и утвердили тагильские чиновники.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Второй эскиз (со зданием круглой формы) чиновники раскритиковали – на первом этаже предлагалось разместить зал для круговых тренировок, ресепшн, гардеробную, медицинский кабинет и кафе. На втором этаже – большой зал для тренировок.

Стоимость обоих вариантов будет больше изначально предполагаемых 100 миллионов – первый обойдётся примерно в 250 миллионов, второй – почти в полмиллиарда.

Эти закругления съедают метры. Это здание по площади 6 тысяч метров, а по факту – мы используем меньше,добавил Владислав Пинаев про второй эскиз.

В обоих случаях здания планируют строить из сэндвич-панелей с последующим остеклением. Внутри центр планируют зонировать для занятий разными видами единоборств, а также для занятий на тренажерах, кроссфитом.

О том, будет ли новый спортивный центр носить имя боксёра Хабиба Нурмагомедова, пока не известно.