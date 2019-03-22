Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Владислав Пинаев утвердил эскиз центра единоборств в пойме реки Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Ui5ghy7b0pi

Владислав Пинаев утвердил эскиз центра единоборств в пойме реки Тагил

Сегодня, 16:27СпортКсения ПлесовскихФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Читайте
также
Объявлен сбор 18,9 млн рублей для пересадки костного мозга годовалому Саше
0,44% средств тратится на развитие культуры в России
Тагильский депутат Балыбердин поддержал закон о закрытии хостелов в жилых домах