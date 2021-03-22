Лучшим дрифтером на трассе «Формулы-1» в Сочи стал екатеринбуржец Александр Казанцев

Лучшим дрифтером на трассе «Формулы-1» в Сочи стал екатеринбуржец Александр Казанцев

Сегодня, 09:15СпортФото: личная страница Александра Казанцева в Instagram
Гонку Sochi Drift Challenge «Формулы-1», которая началась в декабре 2020 года, выиграл екатеринбуржец Александр Казанцев.

Завершающий этап прошел в 21 марта в Сочи. 27-летний гонщик из Екатеринбурга Александр Казанцев стал победителем по итогам четырех гонок, которые проходили с декабря 2020 года по март 2021 года.

По словам организаторов, второй поворот Сочи Автодрома сложный и крутой. Главная идея соревнования — дать шанс талантливым пилотам проявить себя профессионально и безопасно на российской трассе «Формулы-1», пишет Е1.

Казанцев выступает за рулем BMW E30. Он по сумме баллов набрал 528 очков и обогнал петербуржца на 23 балла.

Напомним, в феврале В Свердловской области на льду затопленного карьера прошел второй этап гонок Extreme Ice — 2021. В нем приняли участие 86 пилотов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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