Хоккеисты «Спутника» уступили «Мечелу»
22 апреля 2010, 16:30СпортArtem
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Хоккеисты «Спутника» в Челябинске уступили в товарищеском матче местному «Мечелу» со счетом 3:4.
Хозяева постоянно вели в счете, тагильчане дважды отыгрывались (1:1 и 2:2), но выйти вперед так и не смогли. На последней минуте тренерский состав «Спутника» заменил вратаря шестым игроком, но уйти от поражения не удалось. Шайбы в ворота «Мечела» забросили Павел Попов, Денис Гурьев и Андрей Бабушкин.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей