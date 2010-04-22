Хоккеисты «Спутника» уступили «Мечелу»

Хозяева постоянно вели в счете, тагильчане дважды отыгрывались (1:1 и 2:2), но выйти вперед так и не смогли. На последней минуте тренерский состав «Спутника» заменил вратаря шестым игроком, но уйти от поражения не удалось. Шайбы в ворота «Мечела» забросили Павел Попов, Денис Гурьев и Андрей Бабушкин.