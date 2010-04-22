На легкоатлетической эстафете выступит рекордное количество участников

Она посвящена 65-летию Победы. Как нам сказали в отделе организационно-массовой работы администрации Ленинского района, на сегодняшний день в оргкомитет подано рекордное количество заявок на участие в эстафете – 60. Заявки на участие принимаются в администрации Ленинского района (по адресу: ул. Горошникова, 56, кабинет № 318) до 28 апреля.