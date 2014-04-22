В Нижнем Тагиле состоятся два ярких спортивных события

Так, с 30 апреля по 2 мая в Городском Дворце Детского и Юношеского Творчества по адресу ул.Красногвардейская, 15 состоится межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Мисс Весна». Начало – в 10 часов. Торжественное открытие турнира состоится 30 апреля в 17:00 часов.