В Нижнем Тагиле состоятся два ярких спортивных события
22 апреля 2014, 16:05Спорт
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Динамичный, зрелищный и эффектный вид спорта – эти слова можно отнести к обоим видам гимнастики – и спортивной, и художественной. И самое интересное, соревнования по данным дисциплинам в скором времени состоятся в Нижнем Тагиле.
Так, с 30 апреля по 2 мая в Городском Дворце Детского и Юношеского Творчества по адресу ул.Красногвардейская, 15 состоится межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Мисс Весна». Начало – в 10 часов. Торжественное открытие турнира состоится 30 апреля в 17:00 часов.
А с 3 по 5 мая в спортивном зале МБОУ ДОД СДЮСШОР №1 (Газетная, 109а) пройдут XXXII Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на «Кубок Победы». Начало в 10:00, а открытие состоится 3 мая в 17:00 часов.
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