Пловчиха из Нижнего Тагила едет на олимпиаду в Бразилию

Путевки на олимпиаду-2016 получают те пловцы, которые выполнили квалифицированный норматив и заняли 1-е или 2-е место в финальных заплывах на Чемпионате России.

На дистанции 100 метров на спине Дарья Устинова показала лучший результат – 59,78 секунд. Причем, это время лучше квалифицированного. Он определен в 1.00,05.

17-летняя воспитанница тагильской школы плавания является мастером спорта международного класса, многократным призером Чемпионата Европы и рекордсменом мира среди юниоров.

Дарья Устинова – не единственная тагильчанка, которая получила путевку на Олимпиаду-2016. В этом году на главные спортивные соревнования мира поедут Ирина Заряжко и Ксения Ильченко - игроки «Уралочки-НТМК», а также знаменитый дуэт тагильских гребцов: Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов.