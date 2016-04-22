В Нижнем Тагиле прошел стритбольный фестиваль среди воспитанников свердловских детских домов (ФОТО)

Стоит отметить, что это не только спортивные соревнования: на стритбольном паркете ребята борются за победу после того, как представят свои творческие номера и рисунки на тему спорта.

В фестивале приняли участие более 130-ти воспитанников детдомов их Нижнего Тагила, Невьянска, Южаково и Верхнего Тагила.

На сцене звание сильнейших подтвердили прошлогодние чемпионы фестиваля – ребята из Южаково. В конкурсе рисунков не было равных хозяевам соревнований – воспитанникам 5-го детского дома. А гости из Верхнего Тагила лучшими стали на стритбольной площадке. Таким образом, они стали абсолютными чемпионами турнира.

Все юные спортсмены получили в подарок спортивную экипировку.