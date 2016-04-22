В Нижнем Тагиле прошел стритбольный фестиваль среди воспитанников свердловских детских домов (ФОТО)
22 апреля 2016, 11:50СпортТимофей Данилов
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Уже в 7-й раз в Городском дворце молодежи состоялся Чемпионат по стритболу среди детских домов. Организаторами спортивного праздника стали «Уралвагонзавод» и ВК «Старый соболь».
Сюжеты: Нижний Тагил
Стоит отметить, что это не только спортивные соревнования: на стритбольном паркете ребята борются за победу после того, как представят свои творческие номера и рисунки на тему спорта.
В фестивале приняли участие более 130-ти воспитанников детдомов их Нижнего Тагила, Невьянска, Южаково и Верхнего Тагила.
На сцене звание сильнейших подтвердили прошлогодние чемпионы фестиваля – ребята из Южаково. В конкурсе рисунков не было равных хозяевам соревнований – воспитанникам 5-го детского дома. А гости из Верхнего Тагила лучшими стали на стритбольной площадке. Таким образом, они стали абсолютными чемпионами турнира.
Все юные спортсмены получили в подарок спортивную экипировку.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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