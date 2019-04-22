Екатеринбург готовится принять чемпионат мира по боксу

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Чемпионат мира по боксу пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября, соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Соревнования пройдут на площадке «Екатеринбург-Экспо», в связи с этим Евгений Куйвашев распорядился создать оргкомитет по подготовке к мероприятию мирового масштаба. Вместе с Екатеринбургом за право принимать чемпионат боролись Москва и Сочи.
В минувшем году Свердловская область организовала свыше восьми тысяч спортивных мероприятий, из них более 30 мероприятий - международного уровня.
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