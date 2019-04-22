Екатеринбург готовится принять чемпионат мира по боксу

Соревнования пройдут на площадке «Екатеринбург-Экспо», в связи с этим Евгений Куйвашев распорядился создать оргкомитет по подготовке к мероприятию мирового масштаба. Вместе с Екатеринбургом за право принимать чемпионат боролись Москва и Сочи.