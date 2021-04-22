Сандро Шварц: Для «Динамо» важно качество нашей игры, а не результаты соперников

Сандро Шварц: Для «Динамо» важно качество нашей игры, а не результаты соперников
Сегодня, 17:46СпортФото: pxhere.com
В субботу «Динамо» принимает «Химки».

Главный тренер московского «Динамо» подчеркнул, что его команда хочет занять высокое место своей игрой, а не с помощью осечек конкурентов.

«Мы не радуемся неудачам конкурентов. Для нас важно качество игры и результаты нашей команды. Мы от этого отталкиваемся. «Динамо» сыграло один раз вничью и один раз проиграло после зимней паузы» - приводит слова главного тренера бело-голубых «Советский спорт».

После 26-ти туров чемпионата России «Динамо располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 46 очков.

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