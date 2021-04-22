Сандро Шварц: Для «Динамо» важно качество нашей игры, а не результаты соперников

«Мы не радуемся неудачам конкурентов. Для нас важно качество игры и результаты нашей команды. Мы от этого отталкиваемся. «Динамо» сыграло один раз вничью и один раз проиграло после зимней паузы» - приводит слова главного тренера бело-голубых «Советский спорт».