Футболисты «Локомотива» и «Сочи» дисквалифицированы на два матча за потасовку

Футболисты «Локомотива» и «Сочи» дисквалифицированы на два матча за потасовку

Футболисты «Локомотива» и «Сочи» дисквалифицированы на два матча за потасовку

Сегодня, 19:04
Спорт
Фото: pixabay.com
Кухта и Родриго не доиграли очный матч команд, получив красные карточки.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил, что форвард «Локомотива» Ян Кухта и бразильский защитник «Сочи» Родриго получили по два матча дисквалификации в российской премьер-лиге за потасовку, в результате которой ударили друг друга ногами, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат»

Добавим, что «Локомотиву» осталось сыграть шесть матчей на турнире, а «Сочи» — пять. Команд разделяют пять очков в таблице. Сочинская команда занимает на данный момент четвертое место.

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