Футболисты «Локомотива» и «Сочи» дисквалифицированы на два матча за потасовку

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) объявил, что форвард «Локомотива» Ян Кухта и бразильский защитник «Сочи» Родриго получили по два матча дисквалификации в российской премьер-лиге за потасовку, в результате которой ударили друг друга ногами, сообщает «Советский спорт», ссылаясь на «Чемпионат»