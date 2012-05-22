Нижний Тагил стал одним из 50-ти городов, в которых прошли соревнования «Российский Азимут-2012»

Главным городом проведения соревнований в Свердловской области стал Новоуральск. Там на трассах выступило порядка 2-х с половиной тысяч спортсменов. В рамках этих соревнований в Екатеринбурге состоялось спортивное событие «Майская прогулка». Все желающие могли проследовать по маршруту, проходящему по окрестностям города.

В Нижнем Тагиле соревнования по спортивному ориентированию в рамках общероссийской акции состоялись 20 мая. В них приняли участие девочки и мальчики 12, 14 и 16 лет, а также взрослые. Так, среди 12-летних 1 место соревнований получил Дмитрий Стариков, 2 – Дмитрий Ефимов, 3 – Батурбаев Александр. Среди девчонок того же возраста первое место заняла Мария Рыжова, второе Екатерина Рыжова.

Далее среди 14-летних 1 место заняли Андрей Токмянин, 3-е - Анатолий Барбье, среди девочек – 1-ое место досталось Марии Марфута, второе - Елизавете Тепериной. Из 16-летних парней отличились Дмитрий Ситников, 1 место, Михаил Сизов, 2 место, Михаил Спасибко, 3 место, из девушек – 1 место получила Ксения Пензина, второе - Екатерина Акилова. И среди 21-летних спортсменов-мужчин победу одержал Евгений Фадеев.