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Нижний Тагил стал одним из 50-ти городов, в которых прошли соревнования «Российский Азимут-2012»
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Нижний Тагил стал одним из 50-ти городов, в которых прошли соревнования «Российский Азимут-2012»

22 мая 2012, 12:18Спорт
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